Міліція: затримані на "Лісовій" є кваліфікованими маніфестантами

У столичному главу міліції стверджують, що переважна більшість затриманих сьогодні під час подій на ринку біля станції метро «Лісова» є «кваліфікованими маніфестантами».

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м.Києві.

«Переважна більшість затриманих не підприємці, а є кваліфікованими маніфестантами і жодного відношення до торгових закладів, що підлягають демонтажу, не мають», - сказали у ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві за непокору працівникам міліції, які забезпечували охорону правопорядку під час демонтажу працівниками ДП "Київблагоустрій" торгових кіосків біля станції метро "Лісова", було затримано 13 осіб.

За даними Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в місті Києві, працівники держпідприємства виконували розпорядження прокуратури про демонтаж п`яти кіосків, але їм почали чинити опір власники споруд. Для охорони правопорядку і забезпечення виконання розпорядження під час процедури демонтажу МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції.