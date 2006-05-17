Черновецький звільнив ще двох заступників

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звільнив Віктора ПИЛИПИШИНА та Івана ДАНЬКЕВИЧА з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з відповідними розпорядженнями, В.ПИЛИПИШИНА звільнено з посади заступника голови КМДА з 15 травня цього року у зв’язку з обранням його головою Шевченківської районної у м. Києві ради.

І.ДАНЬКЕВИЧА звільнено з посади голови міськдержадміністрації з 15 травня цього року у порядку переведення у зв’язку з призначенням його заступником голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.