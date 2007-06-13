Блок Тимошенко: Черновецький та його посіпаки впали в справжню істерію

Фракція БЮТ у Київській міській раді вимагає від голови Київради Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не допустити на завтрашню сесію людей, чиї повноваження як депутатів від БЮТ припинені.

Про це йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН.

Також БЮТ вимагає від прокурора міста Києва вжити заходів по недопущенню прийняття рішень Київською міською радою за участю осіб, повноваження яких достроково припинені.

У заяві нагадується, що 2 червня 2007 року з’їзд блоку припинив повноваження депутатів Київської міської ради, які перейшли до більшості Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як наголошується в заяві, "Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його оточення створили зі столиці України удільне князівство, де закон підмінений їхніми власними інтересами. З цією метою, на корупційній основі була сформована так звана більшість депутатів".

На думку БЮТ, після внесення змін до Закону "Про статус депутатів місцевих рад", зокрема, положення про імперативний мандат, "у киян з’явилась надія, що у столиці України буде припинене розбазарювання земель, руйнація історичних пам’яток, привласнення комунального майна, а міська влада почне працювати на інтереси киян".

БЮТ вважає, що, усвідомлюючи пряму загрозу втрати більшості через відкликання депутатів-перебіжчиків, "ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його посіпаки впали у справжню істерію".

"Апелюючи до загальнолюдських цінностей, напружуючи всі свої ораторські здібності та використовуючи високу патетику, речники мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відверто обманюють людей, дезінформують киян, придумують власні закони та нормативні акти", - йдеться в заяві.

У випадку прийняття рішень під час сесії Київради за участю осіб, які втратили свої депутатські повноваження – фракція БЮТ у Київраді буде оскаржувати в судах такі рішення, а також “протизаконні дії” Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Сесія Київради запланована на 14 червня.