Черновецький виїхав з будинку в Конча-Заспі і звільнив прислугу

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виїхав зі свого будинку в Конча-Заспі і звільнив всю свою прислугу.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 106 від 18 травня).

"У дворі удома ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - тиша. У гаражі нудьгують два однакові "Мерседеси", всі вікна щільно закриті, у будинку лише охоронець. Углядівши журналістів, він навіть не кинувся наздоганяти, як було раніше, лише махнув рукою, щоб забиралися", - пише газета.

Одна з місцевих хатніх робітниць повідомила видання, що сім`я Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виїхала з будинку. "Пакували речі, спочатку сина Степана, потім дружини Аліни. А самого Леоніда Михайловича тут давненько не було видно. Майже весь персонал розрахували. Тепер у нас тут справжня криза, і раніше-то на нас економили, а зараз конкуренція через звільнених", - сказала вона.

За її словами, на даний час господарі елітних будинків звільняють прислугу і набирають нових працівників за меншу зарплату. "Якщо раніше нормальною була зарплата в 4000-5000 грн., то тепер платять на 500-1000 тис. грн. менше", - повідомила хатня робітниця.

Одна з колишніх робітниць у будинку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повідомила, що сім`я мера набирала прислугу тільки за рекомендацією пастора церкви «Посольство Боже» Сандея АДЕЛАДЖІ, причому здебільшого з інших областей. Наприклад, їжу готувала жінка з Черкаської області. "Звичайно у них з прислуги було 4-5 осіб, і ще охорона", - говорять місцеві жителі.

Екс-секретар Київради Олесь ДОВГИЙ також скоротив свій домашній персонал. "Якщо раніше на прибирання до Олеся приходили 5 осіб по чотири рази на тиждень, то тепер майже нікого не запрошують. Платили по 4 тис. грн. на місяць. Могли викликати і рано вранці, і проти ночі, все залежало від того, коли підуть гості. Хатні робітниці готували будинок до приїзду гостей - чистили, мили. А після гостей доводилося прибирати посуд, розставлений по всьому будинку, пляшки, заправляти ліжка", - цитує газета слова однієї з колишніх робітниць.

Співак Павло ЗІБРОВ також скоротив зарплату домашнім помічникам. "У нас 14 років працює няня, яка зараз, коли Діана виросла, готує нам їжу. І двічі на тиждень приходить жінка, яка прибирає будинок. Скоротити когось рука не підніметься, а зменшення зарплати через економію вони чудово розуміють", - повідомив співак.