Львів відправляє на Київ близько 1000 осіб

18 травня близько тисячі підприємців зі Львівщини вирушили до Києва, щоб приєднатися до учасників акції «Вперед!» запланованої на 19 травня.

Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України при Верховній Раді України Євген ШАПОВАЛЕНКО.

Він наголосив, що цього разу організованих виїздів учасників акції автобусами не робили, щоб «уникнути інцидентів з працівниками ДАІ».

«Я телефонував перевізникам Львівщини, які раніше нам надавали послуги. Вони мені повідомили, що їх працівники ДАІ попередили про те, що в разі надання нам автобусів їх позбавлятимуть ліцензії. Мовляв, причини для цього знайдуть», - зазначив Є.ШАПОВАЛЕНКО.

До Києва підприємці вирушають власним автотранспортом і залізницею зі Львова, Стрия, Дрогобича, Самбора, Борислава, Нового Роздолу.

«На Львівщині акцію протесту «Вперед!» підтримали близько 150 громадських організацій і рухів, представники яких вирушають до Києва», - додав Є.ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, акцій протесту підприємців 19 травня на Львівщині не планується.