Янукович: влада в Одесі має забезпечити ефективні реформи

18 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч із головою Одеської обласної державної адміністрації Едуардом МАТВІЙЧУКОМ, під час якої було обговорено низку питань соціально-економічного розвитку Одещини.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Голова Одеської ОДА, зокрема, доповів Президентові про виконання бюджету Одещини 2011 року. За його словами, за I квартал поточного року до місцевих бюджетів області надійшло 959,8 млн. грн. Таким чином, виконання бюджету забезпечено на 108 %, а порівняно з минулим роком надходження зросли на 12,3 %, або на 105,3 млн. грн.

Глава держави підкреслив, що «треба не тільки не знижувати темпи соціально-економічного розвитку регіону, а й проводити роботу щодо їх нарощування».

«Влада Одещини повинна забезпечити ефективне проведення реформ у регіоні», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Е.МАТВІЙЧУК під час зустрічі також підкреслив, що керівництво регіону веде активну роботу над підвищенням показників заробітної платні у районах Одеcької області. «Підвищення заробітних плат є одним із пріоритетів роботи влади», – зазначив він.