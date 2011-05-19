Львівська міська рада запросила севастопольських колег до себе

Львівська міська рада запросила севастопольських колег взяти участь у пленарному засіданні сесії міськради 19 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської ради, «лист було отримано у другій половині 17 травня, доведено до депутатів, але очевидно, що по часу вони вже не встигають взяти участь у засіданні сесії».

Крім того, як додали у прес-службі, голова і заступник голови Севастопольської міської ради в цей день будуть у відрядженні.

Як стало відомо УНІАН з джерел у міській раді Севастополя, деякі депутати, зокрема, із фракції «Русский блок», хотіли б взяти участь у пленарному засіданні Львівської міськради, але їм це не вдасться здійснити через брак часу.