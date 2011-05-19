Янукович проконтролює виплати вчителям

Будь-який зрив у виплатах вчителям має розцінюватися як провокація. Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, під час зустрічі з Миколою Азаровим заявив Віктор Янукович.

Глава держави звернув особливу увагу на завершення навчального року в школах і на турботу про вчителів.

«Насамперед, – підкреслив Президент, – треба проконтролювати, щоб учителі вчасно і в повному обсязі отримали відпускні кошти, щоб мали можливість відпочити після напруженого навчального року. Це питання Уряд повинен взяти під особливий контроль. Будь-який зрив у виплатах вчителям треба розцінювати як провокацію», – наголосив Президент, звернувши увагу прем’єр-міністра також на питання літнього відпочинку школярів.

Глава держави вважає, що цій темі необхідно присвятити окреме засідання Кабінету Міністрів за участю представників регіонів і тримати його у постійному полі зору.