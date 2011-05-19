Сьогодні у Києві - Весняний марш протесту

Сьогодні біля Верховної Ради пройде Весняний марш протест в рамках громадянської акції "Вперед".

Як передає кореспондент УНІАН, серед головних вимог ініціаторів акції - прийняття пакету "народних реформ", збільшення зарплат і пенсій, відставка уряду і "авторів антинародних реформ", припинення політичних і економічних репресій, реальна боротьба з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, ініціаторами всеукраїнської акції "Вперед" є активісти громадянських рухів, організатори податкового Майдану і АвтоМайдану. Акцію підтримали більш як 200 громадських організацій і профспілок малого й середнього бізнесу. У складі колегії акції є народний депутат України від “БЮТ-Батьківщини” Наталія КОРОЛЕВСЬКА.