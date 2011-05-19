Азаров поїхав до Лукашенка

Прем’єр-міністр України Микола Азаров відбув до Мінська для участі у засіданні ради глав урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Під час засідання планується розглянути питання співпраці в рамках СНД, зокрема щодо зони вільної торгівлі.

Як очікується, у ході візиту українських прем’єр проведе зустріч з Президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ, а також зі своїм білоруським колегою Михайлом МЯСНІКОВИЧЕМ.

У поїздці до Білорусі прем’єр-міністра супроводжують міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК, міністр культури України Михайло КУЛИНЯК, урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН та інші урядовці.