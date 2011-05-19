Всеукраїнська акція протесту стартувала «без серйозних провокацій»

Всеукраїнська акції протесту «Вперед» у Києві стартувала мирно.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, міліція не перешкоджає приготуванням до проведення Весняного маршу протесту в рамках Всеукраїнської акції «Вперед». На площі перед Верховною Радою вмонтовується сцена, розгортаються прапори і транспаранти, прибувають мітингуючі.

За словами одного з організаторів акції Андрія ПАНАЙОТОВА, збір людей на мирну акцію протесту «проходить без серйозних провокацій з боку правоохоронних органів».

«Рано-вранці нам вдалося провезти в Маріїнський парк автомобіль зі сценою і звукопідсилюючим обладнанням. Зараз триває монтаж сцени. Автобуси з мітингуючими з регіонів України прибувають до Києва в район ВДНГ. Після цього люди дістаються центру громадським транспортом», - заявив А.ПАНАЙОТОВ.

За його словами, «спочатку міліціонери намагалися не пропускати до Верховної Ради людей з прапорами і транспарантами, але нам вдалося домовитися, щоб проходженню людей не перешкоджали».

За даними оргкомітету акції, о 09.00 на площі перед парламентом було близько 1 тис. чоловік, серед них – народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», координатор акції А.ПАНАЙТОВ, голова Федерації профспілок малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, інші активісти.