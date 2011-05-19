У Маріїнському парку - 10 автобусів з «Беркутом»
Очікується прибуття понад 13 тис. осіб
Біля Верховної Ради України збираються учасники Всеукраїнської акції протесту «Вперед».
Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають у руках національні та білі прапори з написом «Вперед!».
Також неподалік від Маріїнського палацу встановлено сцену, біля якої кілька осіб б’ють у барабани та дудять у дудки.
Також у Маріїнському парту зосереджена чимала кількість працівників міліції. Зокрема, за будівлею Міністерства охорони здоров’я України знаходиться понад 10 автобусів, в яких перебувають бійці спецпідрозділу «Беркут».
За даними столичної міліції, на сьогоднішню акцію протесту «Вперед!» до Києва потягами з різних регіонів прибуло близько 300 осіб.
Як зазначили у столичному Главку міліції, здебільшого це люди із західних регіонів. Водночас у міліції зауважили, що інформацією про кількість приїзду людей автобусами поки що не володіють.
У свою чергу один з помічників народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ зазначив, що наразі фактів масового недопущення автобусів з учасниками акції з регіонів до Києва не зафіксовано, крім Чернігівської області, де працівники ДАІ тривалий час перевіряли документи у водія однієї з автоколон, яка рухалась до столиці.
Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, охорону громадського порядку під час акції «Вперед» забезпечуватимуть близько 700 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.
У міліції зазначили, що згідно з поданими заявками, очікується прибуття понад 13 тис. осіб до центру Києва, які мають намір взяти участь в акції протесту.