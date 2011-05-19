Власенко приніс слідчому діагноз Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО приніс слідчому Генеральної прокуратури документи про стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО, які підтверджують, що вона через хворобу не може з’явитися для проведення слідчих дій у рамках кримінальної справи щодо газових угоди 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Генпрокуратури.

«Юлія Володимирівна хворіє, в неї постільний режим, і вона буде перебувати на лікуванні, про що я проінформував слідчого ще 16 травня», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник також продемонстрував журналістам довідку, в якій йдеться, що Ю.ТИМОШЕНКО перебуває на амбулаторному лікуванні у клініці «Медіком» з діагнозом бронхіт.

«Як тільки стан здоров’я дозволить Юлії ТИМОШЕНКО, ми обов’язково проінформуємо слідчого прокуратури про те, що Юлія Володимирівна готова брати участь у слідчих діях», - додав він.

С.ВЛАСЕНКО також вважає абсурдною заяву слідчого Олександра НЕЧВОГЛОДА про необхідність завершення досудового слідства в рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року. «Допит ТИМОШЕНКО ще не завершено. І, до речі, це єдиний допит у цій справі. Її не допитали навіть перед порушенням кримінальної справи, що взагалі виглядає абсурдним. ТИМОШЕНКО допитували один раз, і за вимогою слідчого цей допит було перервано. Про яке завершення слідства можна говорити?» - поцікавився захисник.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури О.НЕЧВОГЛОД звернувся з публічною заявою, адресованою особисто Ю.ТИМОШЕНКО, в якій звинуватив у затягуванні слідства за кримінальною справою щодо газхових угод 2009 року, а також ознайомлення з матеріалами справи щодо кіотських коштів та медичних автомобілів.

О.НЕЧВОГЛОД за допомогою своєї заяви викликав екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО разом із її захисником С.ВЛАСЕНКОМ 19 травня на 10.00 для завершення слідства у рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Слідчий пояснив появу своєї заяви тим, що протягом останнього місяця Ю.ТИМОШЕНКО ухиляється від досудового слідства у справі та маніпулює "суспільною думкою на свою користь, представляючи себе в очах громадян України та іноземної спільноти "жертвою політичних репресій злочинної влади".