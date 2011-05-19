3,5 тисячі людей зібралися, що сформулювати вимоги до влади

Сьогодні о 10.30 у рамках Весняного маршу протесту розпочалася друга Народна колегія Всеукраїнської громадської акції «Вперед».

За оцінками організаторів, у заході беруть участь понад 3 тис. 500 осіб.

За результатами Народної колегії очікується ухвалення резолюції з вимогами мітингувальників до влади, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Головна вимога - ухвалення пакета законодавчих ініціатив «Народна реформа», розроблених за участю більш як 300 громадських організацій і профспілок за ініціативи депутата Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Перед початком Народної колегії виступила група барабанщиків «Вуличні барабанщики».

Сьогодні у Києві у Весняному марші протесту в рамках акції «Вперед» беруть участь представники міст: Луганськ, Алчевськ, Донецьк, Стаханов, Полтава, Лубни, Тернопіль, Вінниця, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Хмельницький, Запоріжжя, Сімферополь, Кіровоград, Харків, Біла Церква, Кременчук, Золотоноша, Київ і Київська область.