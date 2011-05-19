Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наполягає на особистій участі у судовому засіданні, яке має бути призначене Печерським судом, на наступному тижні.

Про це повідомила дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО, яка сьогодні відвідала чоловіка у лікарні, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона».

«ЛУЦЕНКО написав заяви на командира конвойного полку і головного лікаря київської лікарні швидкої допомоги із вимогою бути особисто присутнім на судовому засіданні», - підкреслила вона

Дружина екс-міністра також зазначила, що Ю.ЛУЦЕНКО несе повну відповідальність за свій стан здоров’я і усвідомлює всю загрозливу ситуацію.

«На сьогодні його стан залишається важким. Він не піднімається з ліжка, вага знижується. У той же час чоловік намагається берегти сили, аби взяти особисту участь у судовому засіданні. Для цього він дозволив вводити йому через крапельниці амінокислоти, розріджену жирову емульсію і глюкозу, аби зупинити підвищення рівня ацетону в організмі», – зазначила І.ЛУЦЕНКО.

«Дякуючи усім небайдужим, ЛУЦЕНКО не припиняє голодування, вживаючи лише воду», - наголосила дружина екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

16 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі категорично просять Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодування.

“Стан мого чоловіка критичний. Про це говорять самі лікарі”, - сказала І.ЛУЦЕНКО.

17 травня Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.