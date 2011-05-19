У понеділок суд розпочне попередній розгляд справи Луценка

23 травня Печерський райсуд Києва об 11.00 розпочне попереднє слухання кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомило джерело в суді, зауваживши, що засідання має відбутися в будинку суду, розташованого на Хрещатику.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.