Чорновіл підозрює, що СБУ реалізувала російський сценарій

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Тарас ЧОРНОВІЛ упевнений, що Служба безпеки України реалізовувала російський сценарій, висилаючи з України чеських дипломатів.

Про це народний депутат розповів в інтерв`ю LB.ua.

«За шпигунським скандалом з висиланням чеських дипломатів з України стоїть «кремлівський квартет», членом якого є глава СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ", - вважає він.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що інформація, яку представила СБУ, викликає в нього величезну підозру в тому, що це повністю політична акція, а не шпигунський скандал. «По-перше, час, коли це все сталося: відразу після форуму, який провів ДАНИЛИШИН (колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН - УНІАН). Другий момент: те, що це було озвучене на прес-конференціях і обнародуване, зазвичай таке відбувається дуже спокійно і тихо. Це не перший дипломат, який був висланий з України, але завжди це робиться спокійно і тихо: викликають посла, вручають йому ноту про те, що такі-то люди порушують статус дипломатичного працівника і згідно з Віденською конвенцією мають залишити територію України. Ті люди залишають країну, приїжджають нові і спокійно працюють», - зазначив депутат.

Він переконаний, що в цьому випадку свідомо розкручувався скандал.

«Мені доводилося зустрічатися з чеським військовим аташе, я знаю його як спокійну адекватну людину, котра в цілому цікавиться подіями у військовій сфері. І мене він розпитував про мою позицію, позицію різних фракцій стосовно НАТО. Тобто про те, що має відкриту інформаційну складову», - розповів депутат.

У Т.ЧОРНОВІЛА викликають сумніви і докази шпигунської діяльності, надані СБУ. «Нам показаний список розкритих таємниць, частина яких – це рекламний буклет одного з українських літаків. Такі рекламні буклети роздаються на виставках, і мабуть, були одержані саме там. Крім того, СБУ повідомляє, що були розсекречені секретні характеристики танка, але подали фотографію танка цілком іншої модифікації. Ясно, що СБУ не збиралося підтверджувати факт шпигунства», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

Відповідаючи на запитання, навіщо СБУ провокувати скандал і йти на очевидне погіршення відносин з однією із сусідніх країн, депутат нагадав, що комісар з питань розширення і політики сусідства Євросоюзу Штефан ФЮЛЕ є представником Чехії. «Це все вкладається в схему, аналогічну тій, яка була реалізована перед візитом ЯНУКОВИЧА до Берліна. Напередодні візиту СБУ, приміром, заборонила в`їзд в Україну керівнику одного з німецьких фондів Ніко ЛАНГЕ. Чим, фактично, візит був зірваний. Коли ЯНУКОВИЧ приїхав, там говорили тільки про політику, а не про транзит енергоносіїв», - підкреслив він.

«У мене є підозра, що це дивна гра СБУ, організована Росією. Я не раз уже говорив про «кремлівський квартет», членом якого є В.ХОРОШКОВСЬКИЙ», - зазначив депутат.

Представник Комітету ВР у закордонних справах звернув увагу, що з української сторони заблокована зараз відповідь про призначення нового посла Чехії в Україні, а скоро закінчиться акредитація тимчасово виконуючого обов`язки тимчасового повіреного. За його словами, це свідчить про те, що хтось вирішив відпрацювати серйозний дипломатичний скандал, коли Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ проводять серйозні переговори щодо євроінтеграції. «Я вважаю, що цей скандал виходить далеко за межі України, і СБУ грає не на користь своїй державі. Це моє особисте враження від того, що я бачу, виходячи з прийнятої міжнародної практики», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

«Знервована реакція Чехії пов`язана не тільки з конкретним висиланням, а з тим, що з червня буде заблокована робота дипломатичного представництва Чехії в Україні з провини української сторони. Це все в результаті може привести до розриву дипломатичних відносин з Чехією. Грати в такі ігри з країною, членом Євросоюзу не можна, оскільки нагадаю: важливі для України питання щодо кооперації, євроінтеграції та інші, приймаються в Євросоюзі консенсусом. Отже, псувати відносини з Чехією може тільки відвертий провокатор, який працює на третю сторону», - зазначив він.