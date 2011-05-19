Нардепи одягнули футболки «Свободу Луценку!»

78 народних депутатів підписали звернення до суду з проханням негайного звільнення з-під варти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

За його словами, свої підписи поставили депутати двох фракцій – НУ-НС та "БЮТ-Батьківщина".

Він підкреслив, що кожну хвилину відбуваються незворотні процеси, і Ю.ЛУЦЕНКУ стає все гірше. «Ми вимагаємо негайного звільнення з-під варти Юрія ЛУЦЕНКА. Якщо у суддів є щось людське, то вони зобов’язані звільнити його з-під варти», - сказав В.АР’ЄВ.

На брифінг В.АР’ЄВ та його колега Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина") прийшли у білих футболках, на яких був напис «Свободу Луценку!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра внутрішніх справ запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

16 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила, що лікарі категорично просять Ю.ЛУЦЕНКА припинити голодування.

“Стан мого чоловіка критичний. Про це говорять самі лікарі”, - сказала І.ЛУЦЕНКО.

За словами І.ЛУЦЕНКО, лікарі категорично просять її вмовити чоловіка припинити голодування, «інакше вони не зможуть врятувати його».

17 травня Генеральна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.