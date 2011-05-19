Лукашенко вже забув про «вошивість» українського керівництва?

Лукашенко заявляє, що Білорусь залишається надійним союзником України

Мінськ. 19 травня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що його країна залишається надійним союзником України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Мінську.

«Білорусь залишається вірною своїм принципам. Як була надійним союзником нашої братської України, так і залишається. У нас дуже теплі почуття по відношенню до вашої держави», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що Білорусь готова до співпраці з Україною у самих різних напрямках. «Ми готові відстоювати спільно з Україною, при тому без будь-яких коливань, питання, що цікавить Україну і нас. Я прошу це передати Президенту ЯНУКОВИЧУ, що ми завжди були й залишаємося вірними своїм принципам у взаєминах із братською Україною», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У свою чергу М.АЗАРОВ також підкреслив важливість співпраці для України з Білоруссю по багатьох напрямках.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня О.ЛУКАШЕНКО звинуватив керівництво України в тому, що воно продемонструвало несамостійність своєї політики стосовно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт із питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

«На жаль, вошивості вистачає й у нинішнього керівництва України. Питання потрібно поставити ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах із Білоруссю.