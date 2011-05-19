Справа Луценка: «невідповідність звинувачень та покарання» впадає в очі?

Справа колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА показує, що влада в Україні і репресивна і некомпетентна.

Про це в коментарі "Політичній думці" заявив професор політології Ратгерського університету (США) Олександр МОТИЛЬ.

За його словами, ”невідповідність звинувачень та покарання впадає в очі”.

На думку О.МОТИЛЯ, влада не розраховувала, що Ю.ЛУЦЕНКО голодуватиме, тому тепер у небезпеці і Ю.ЛУЦЕНКО, і сама влада.

"Влада мала знати, що саме ЛУЦЕНКО здатний на такий радикальний крок, як голодування, можливо, аж до смерті. Але "януковичі" не здатні на стратегічне мислення. І тепер ЛУЦЕНКО у загрозі, але влада теж", - відзначив політолог.

За словами О.МОТИЛЯ, якщо влада спробує Ю.ЛУЦЕНКА випустити, то всі можуть інтерпретувати це як слабкість. Водночас, на його переконання, відсутність якоїсь гуманної реакції з боку влади на голодування колишнього міністра інтерпретуватимуть як жорстокість брутального режиму.

"Антирежимні настрої ростуть по всій Україні, а тут можлива іскра...", - наголосив політолог.

О.МОТИЛЬ зауважив, що арештом Ю.ЛУЦЕНКА влада мала намір налякати опозицію та суспільство, однак у неї нічого не вийшло.

"Справа ЛУЦЕНКА показує, що влада і репресивна і некомпетентна. Януковичі думали, що, заарештувавши ЛУЦЕНКА, зможуть налякати опозицію та суспільство і рівнозначно уникнути особливої критики зі сторони Заходу, який ЛУЦЕНКА не знає. Кілька місяців вже було начебто все гаразд. ЛУЦЕНКО сидів і ніхто особливо не хвилювався. Його голодування раптом все змінило", - відзначає американський політолог.

Тепер, переконаний політолог, всім в Україні зрозуміло, що справа Ю.ЛУЦЕНКА - це переслідування, а не просто арешт.

"Захід теж звернув увагу на ЛУЦЕНКА, який голодуванням наочно перетворюється на мученика", - вважає О.МОТИЛЬ.

Крім того, журналістка-міжнародниця (Франція) Алла ЛАЗАРЄВА вважає, що поведінка української влади у справі Ю.ЛУЦЕНКА дискредитує Україну як європейську державу.

"Невідповідність звинувачень та покарання впадає в очі. Такі звинувачення в принципі не можуть бути підставою для превентивного позбавлення волі. Такі дії дискредитують Україну як європейську державу, доводять, що українське правосуддя більше відповідає сталінським, ніж західним стандартам", - заявила вона у коментарі "Політичній думці".

Журналістка також звертає увагу на специфіку долучених до справи правоохоронців.

"Сумно спостерігати за тим, що до виконання таких сумнівних впроваджень знаходиться стільки молодих і не дуже молодих слідчих, суддів, прокурорів та інших представників силових структур", - відзначила А.ЛАЗАРЕВА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування, протестуючи проти рішення суду вчергове продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня Луценка забрали із слідчого ізолятора до лікарні швидкої допомоги Києва, де він знаходиться зараз.

17 травня кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА Генпрокуратура направила до Печерського райсуду Києва для розгляду.