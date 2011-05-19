У Тимошенко знають, скільки родина Януковича «наварила» на тендерах

Непрозорі і корупційні зміни до законодавчих актів України з питань державних закупівель, ухвалені більшістю в парламенті, дають змогу можновладцям приховати свої махінації під час проведення тендерів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Ці законодавчі зміни радикально урізають громадський контроль за тендерними процедурами та, що найстрашніше, засекречують значну частину інформації про тендери. Така позиція влади пояснюється бажанням вищих посадових осіб держави, причетних до корупційних схем при проведенні тендерних закупівель держорганами і компаніями, замести сліди своїх попередніх та майбутніх оборудок», - переконані у партії.

Так, прес-служба нагадує, що лише упродовж останніх місяців профільне Інтернет-видання «Наші гроші» оприлюднило десятки фактів того, як, використовуючи тендери, високопосадовці отримували для свого родинного бізнесу мільярдні контракти за рахунок держави.

Прес-служба «Батьківщини» заявляє, що, «як свідчать опубліковані документи, сім’я ЯНУКОВИЧА отримала від держави 2 млрд. грн., «вигравши» тендери на поставки вугілля держпідприємству «Вугілля України». Журналісти простежили увесь ланцюг причетних до цієї схеми фірм, який привів їх до старшого сина ЯНУКОВИЧА Олександра».

«471 млн. грн. отримали від держави фірми, які належать родині глави фракції Партії регіонів у ВР Олександра ЄФРЕМОВА. На таку суму ТОВ «Індекспром» та ТОВ «ДС-8», які належать ЄФРЕМОВУ, уклали угоди на поставку устаткування держпідприємству «Луганськвугілля»», - говориться у заяві прес-служби «Батьківщини».

Також зазначається, що в «Батьківщині» не сумніваються, що президент Віктор ЯНУКОВИЧ підпише тендерні нововведення. «Не треба бути оракулом, щоб спрогнозувати рішення Президента щодо нових правил державних закупівель. Адже для ЯНУКОВИЧА та керівництва Партії регіонів на кону стоять приватні бізнес-інтереси їх родинних кланів. Для них це первинне, а що таке державний чи народний інтерес, вони не знають в принципі», - йдеться в заяві прес-служби «Батьківщини».