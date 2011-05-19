Нардеп: влада розповідає про досягнення, а інвестори тікають з України

Представник депутатської групи «Наша Україна» в парламенті, заступник голови політради партії Віктор МАТЧУК вважає, що реформи чинного українського уряду відлякують інвесторів від України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

«Інвестиційний клімат в Україні є неприйнятним для західних інвесторів, які звикли працювати в цивілізованих умовах. Поки влада розповідає про свої досягнення і реформи на всіх фронтах, країна продовжує втрачати інвестиційну привабливість», – заявив В.МАТЧУК.

Він зазначив, що погіршення інвестиційного клімату в Україні нещодавно підтвердили директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Андре КУУСВЕК, а також учасники сьомого Українського інвестиційного саміту в Лондоні. Вони вказали на складність українського законодавства, регуляторний тиск та зростання корупції.

«Доказом недолугої інвестиційної політики влади стала відсутність іноземних інвестицій під Євро-2012 та «Національні проекти», внаслідок чого весь тягар фінансування Євро-2012 ліг на плечі держбюджету, а під «Національні проекти» залучаються кредитні кошти замість інвестицій», - наголосив народний депутат.

В.МАТЧУК переконаний, що Євро-2012 мало стати майданчиком для залучення іноземних інвестицій, але через непрозорість витрат бюджетних коштів, штучне завищення кошторисів проектів та цін при держзакупівлях без тендерів, цей проект лише погіршив імідж України в очах іноземних інвесторів.

«Залучати інвестиції у великих обсягах можна тільки продемонструвавши підприємцям, що бізнес-середовище в країні зрозуміле та передбачуване, а права власності захищені. Коли цього не зроблено, інвестори не будуть вкладати свої кошти в українську економіку», - вважає нашоукраїнець.

В.МАТЧУК звернув увагу на те, що в 2011 році Україна опустилася в рейтингу ведення бізнесу за показниками захисту прав власності інвесторів, доступу до кредитів, реєстрації власності, ліквідації підприємств. «За оцінкою системи оподаткування, ми так і залишилися на 181 місці, що вказує на те, що Податковий кодекс влади не привів до жодного покращення ситуації», - сказав він.

Народний депутат нагадав, що більш ніж 70% іноземних інвестицій до реального сектору економіки надходить з офшорів. Значна їх частина – це поверненням капіталу, заробленого в Україні раніше і виведеного з метою оптимізації податків. Адже 92% інвестицій з України також здійснювались на Кіпр, а тепер ці кошти внаслідок угод злиття та поглинань повертаються в Україну. На думку В.МАТЧУКА, це свідчить лише про перерозподіл власності в країні, а не про притік нових інвестицій.

«В нинішніх умовах в Україну можуть прийти лише російські інвестори, які звикли працювати в аналогічних умовах. Але навряд чи це сприятиме економічному та інноваційному розвитку української економіки й підвищенню конкурентоспроможності українських товарів. Адже російський бізнес базується також на енерговитратних та сировинних галузях і не може принести новітніх технологій на відміну від західних інвесторів. Окрім того, в загальному обсязі російських інвестицій в Україну переважають державні фінанси, що може посилити політичний вплив з боку Росії», - застеріг В.МАТЧУК.

«Влада має зрозуміти, що одними обіцянками реформ добитися збільшення іноземних інвестицій в економіку неможливо. Для цього необхідні конкретні дії на покращення бізнес-клімату, зокрема скорочення кількості перевірок бізнесу і регуляторних норм, обмеження втручання чиновників у діяльність підприємців, реальна протидія корупції та монополізації ринку, прозорі умови держзакупівель», - підкреслив народний депутат.