Литвин заздрить Мартинюку, який потримав руки на горлі у Ляшка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що заздрить своєму першому заступнику Адаму МАРТИНЮКУ за його вчинок стосовно депутата Олега ЛЯШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час брифінгу.

«Як я сприймаю вчинок А.МАРТИНЮКА? З заздрістю», - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи поведінку О.ЛЯШКА він зазначив, що депутати мають виконувати регламент ВР, а не вимагати чогось та тиснути на головуючого.

«Не варто цього робити», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, інколи народними депутатами робляться такі зухвалі вчинки, які спрямовані лише на те, аби вивести головуючого з робочого стану.

«Я це дуже добре знаю. Але повинен посміхатися і весь час говорити «дякую», «прошу», «перепрошую», - додав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що після вчорашнього інциденту він мав розмову з А.МАРТИНЮКОМ, і той зазначив, що, можливо, йому не варто було б реагувати на слова О.ЛЯШКА таким чином.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 травня, у парламенті сталася бійка між О.ЛЯШКОМ та А.МАРТИНЮКОМ. Бійка у сесійній залі виникла після того, як під час обговорення одного з питань позафракційний О.ЛЯШКО підійшов до головуючого першого віце-спікера з проханням надати йому слово для виступу. А.МАРТИНЮК відмовився це зробити. О.ЛЯШКО почав ображати А.МАРТИНЮКА, зокрема, назвавши його фарисеєм. А.МАРТИНЮКА схопив О.ЛЯШКА руками за горло і перекинув його через дверцята до президії. Окрім того після бійки А.МАРТИНЮК, звертаючись до О.ЛЯШКА, сказав: «Я не тільки за горло схвачу, але й за інше місце Ваше, яке у Вас дуже продуктивне».