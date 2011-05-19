Богословська думає, що до осені буде інший уряд
"Цей вже виконав історичну місію"
Народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що «за літо буде переформатований уряд».
Як повідомили УНІАН в прес-службі «Радіо-Ера ФМ», таку думку вона висловила у радіоефірі.
Зокрема, І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що «зрозуміло було ще з самого початку, що завдання для цього уряду десь на рік-півтора, тому що зібрати - це одне, а реформувати - це зовсім інше».
За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «фактично центром розробки реформ на сьогодні є Адміністрація Президента і Президент... Президент є носієм реформаторства».
Депутат переконана, що «цей уряд зараз виконав свою історичну місію. Він упорядкував той хаос, який був: але це досі ще не реформування. Тому, я впевнена, що до осені ми повинні бачити зміни в уряді, повинні приходити більш налаштовані на реформи люди».
Представниця ПР погодилася з думкою, що «сьогодні принцип - ті, хто приходить на реформи, повинні розуміти, що вони ставлять хрест на своєму політичному житті далі, вони повинні бути тільки в урядуванні, у виконавчій владі. Тому що те, що треба сьогодні зробити, буде мати наслідки через два-три, п’ять років...».
За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «сьогодні потрібно бути хірургом, який каже, що буде боляче, треба потерпіти, але через два-три місяці після операції ви будете одужувати, а через рік ви забудете свої проблеми».