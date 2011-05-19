Куликов каже, що Попову на наступних виборах мера конкурентів немає
15:16, 19 травня 2011Політика
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"Опозиція може лише махати прапорами"
У голови КМДА Олександр Попова на наступних виборах мера Києва конкурентів немає. Так вважає член парламентської фракції НУ-НС Кирило Куликов.
В інтерв`ю агентству "Українські Національні новини" він заявив, що в опозиції залишається стара проблема – відсутність єдиного кандидата.
"У Юлії Володимирівни з’являться амбіції і висунуть кандидата від її партії. Обов’язково буде Кличко. Обов’язково з’явиться який-небудь новоспечений месія, який рятуватиме Київ", - вважає Куликов.
За його словами, якщо Партія регіонів консолідована, то опозиція повністю розрізнена і може лише махати прапорами.
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