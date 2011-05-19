ВР достроково припинила повноваження депутата-регіонала

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України від Партії регіонів Володимира КОЗАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 із 359 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК нагадав, що В.КОЗАКА призначено генеральним директором «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, В.КОЗАКА було призначено генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») наприкінці березня цього року.