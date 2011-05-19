Небоженко відчуває, що скоро в Україні будуть і Вишинський, і Берія, і Єжов

Директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що влада справою проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА хоче привчити правоохоронців до виконання будь-яких наказів і створити в Україні репресивний апарат.

Коментар В.НЕБОЖЕНКА передала в УНІАН прес-служба політичної партії «Народна Самооборона».

За його словами, соціологічні опитування свідчать, що, на думку 70% українців, найбільш корумпованими структурами є міліція, прокуратура та суди. Водночас населення готове застосовувати до корупціонерів цих відомств найбільш жорсткі міри покарання — ув`язнення та навіть розстріли. “Жостокість слідчих, прокуратури та суддів по відношенню до політиків в якійсь мірі супроводжується не менш жорстоким відношенням населення, яке не вірить, що закони діють і не використовується в чужих цілях”, - заявив він.

Політолог додав, що період спокійного розвитку країни завершився, і замість реформ ми бачимо жорсткий перерозподіл власності, репресії та зіштовхування між собою різних груп населення, як це було 9 травня у Львові. Для цього потрібен слухняний міліцейський апарат, прокуратура і суди, яких можна «пов`язати кров`ю». «Після ЛУЦЕНКА їм вже нічого не буде страшно», - зазначив В.НЕБОЖЕНКО.

Він також додав, що ситуація з Ю.ЛУЦЕНКОМ може бути розцінена як доведення до самогубства, в той час таким поводженням з екс-міністром влада хоче показати, що міліція повинна бути заражена страхом, її привчають до крові і виконанню будь-яких наказів: “Все робиться для того, щоб ми звикли до репресій”.

Політолог пригадав роман Солженіцина “Червоне колесо”, в якому сказано, що для проведення репресій потрібно створити ланцюжок антигромадян, які будуть наділені владою знущатись над іншими: слідчий, прокурор та суддя. “Коли у нас з`явиться свій Вишинський (а я відчуваю, що він скоро з`явиться), коли у нас з`явиться свій Берія, свій Єжов, тоді цей механізм запрацює, як конвейєр. Тоді вже підуть пачками”, - сказав політолог.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, понаробивши таких страхітливих речей, незрозуміло, на кого влада буде перекладати відповідальність: “Уявляєте, якщо завтра заступник прокурора буде відсторонений від своєї посади і заарештований за перевищення своїх повноважень, чи, не дай Бог, розстріляний, як Берія?”. На думку політолога, створений таким чином репресивний апарат правоохоронних органів взагалі може вийти з-під контролю влади.