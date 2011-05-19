Мінфін вирішує проблему, де брати гроші під час воєнного стану

Міністерство фінансів України пропонує дозволити використання золотовалютних резервів для поповнення Державного бюджету України в разі введенні воєнного стану.

Про це сказано в розробленому Мінфіном законопроекті «Про фінансову систему України в особливий період», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Документом пропонується надати Нацбанку право визначати «спільно з Кабінетом Міністрів України при узгодженні з Верховною Радою розмір частки золотовалютних резервів, яка спрямовується до Державного бюджету України». При цьому, частина резервів, направлених до Держбюджету, пропонується віднести до державного боргу, яка після закінчення особливого періоду має бути відшкодована в повному об`ємі.

Держбюджет, у разі введення воєнного стану, також може поповнюватися за рахунок коштів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також коштів з рахунків фізичних осіб. Розмір частки коштів, яка може бути перерахована до Держбюджету для задоволення потреб держави, визначає уряд України.

Кошти, залучені таким чином, включаються в державний борг і оформляються державними цінними паперами, зобов`язання з яких виконуються державою після закінчення особливого періоду за рахунок коштів Держбюджету.

Мінфін також пропонує визначити, що в особливий період обслуговування клієнта в банку здійснюється за єдиним поточним рахунком, який відкритий в одному з банків, які залучені для фінансування потреб держави в особливий період.

Законопроектом також передбачається, що органи управління фінансами в мирний час повинні підготувати фінансову систему до функціонування в особливий період. Зокрема, повинні бути прийняті заходи з негайного переведення активів Нацбанку, державних та інших банків, які створені і діють на території України, з банків і небанківських фінансових установ держав - потенційних агресорів і їх союзників у разі виникнення реальної загрози збройної агресії з їх боку.

Крім того, банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Центральне сховище і казначейство Національного банку України повинні бути забезпечені необхідним запасом сировини і матеріалів, а також автономними джерелами постачання електроенергії, води, тепла тощо.

«Обмеження прав і свобод людини і громадянина, передбачені цим законом, почнуть діяти одночасно з набуттям чинності Указу Президента України про оголошення мобілізації або з моменту введення воєнного стану в Україні, або в окремих її територіях, і діятимуть на період до оголошення Верховною Радою за поданням Президента України укладення миру», - сказано в перехідних положеннях законопроекту.

Як повідомлялося, у вересні 2004 року Нацбанк своєю постановою №444 затвердив Положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період.

Відповідно до цього документу, Нацбанк визначає в мирний час перелік банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, і уточнює цей перелік щорічно. До переліку можуть ввійти банки з розгалуженою, добре технічно оснащеною мережею, банк має входити до групи добре або достатньо капіталізованих банків. У статутному капіталі уповноваженого банку не має бути іноземного капіталу.