Опозиція вимагає звільнити міністра, який «підставив всю Україну»

Опозиційний уряд рекомендує Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони через ситуацію з українським контингентом в Кот-д’Івуарі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

Міністр опозиційного Кабміну Роман ЗВАРИЧ зауважив, що М.ЄЖЕЛЬ «підставив всю Україну». Він нагадав, що з 4 травня і до сьогодні українські миротворці незаконно перебували на території іншої держави. «Варто звернути увагу Президента, щоб він зробив відповідне кадрове рішення…Треба вимагати відставки міністра оборони України, який не тільки підставив самого Президента – головнокомандуючого держави, а також підставив всю державу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

В свою чергу народний депутат від фракції БЮТ-Батьківщина, міністр оборони опозиційного уряду Микола ПЕТРУК зауважив, що вчора відповідне питання обговорювалося на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. «І сьогодні ми вирішили від комітету послати листа на Президента з вимогою цього непрофесійного міністра звільнити. Там всі підпишуться і опозиція, і більшість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, Верховна Рада ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі”.

Даним законом передбачено схвалити рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до 30 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. У відповідь на звернення Секретаріату ООН та на виконання Указу Президента України від 23 жовтня 2009 року № 854 "Про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі", з 26 листопада 2010 року 23 особи та два вертольоти Мі-8МТ тимчасово (до 26 лютого 2011 року) надавали оперативну підтримку Операції ООН на території Кот-д’Івуару. 2 лютого 2011 року вийшов Указ Президента України № 177 "Про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі", відповідно до якого зазначений миротворчий контингент було збільшено до 60 осіб і кількість вертольотів – до 5 (два Мі-8МТ та три Мі-24П). Термін перебування контингенту на території Кот-д’Івуару був встановлений три місяці (до 4 травня 2011 року).