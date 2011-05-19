У ГУАМ думають, як убезпечити Азербайджан і Україну від терористів

У рамках Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ обговорено перспективи регіональної співпраці у сфері боротьби з тероризмом.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві пройшло чергове засідання Робочої підгрупи з боротьби з тероризмом.

Сторони відзначили важливість на сучасному етапі розвитку співпраці, направленої на протидію кібер- і техногенному тероризму, кіберзлочинності. Учасники засідання обмінялися думками щодо розвитку регіональної співпраці у цих сферах, що особливо актуалізувалися з початком підготовки до проведення пісенного конкурсу «Євробачення» в Азербайджані у травні 2012 року, фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні у червні 2012 року, а також інших масових заходів у державах-членах ГУАМ.

Окрім цього, у ході засідання був розглянутий хід реалізації проекту з криптографічного захисту інформації у рамках ГУАМ.

Чергове засідання Робочої підгрупи з боротьби з тероризмом планується провести у жовтні 2011 року.