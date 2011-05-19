Чиновника Полтавської ОДА піймали на розтраті мільйона

Прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу проти заступника начальника одного з головних управлінь Полтавської обласної державної адміністрації за підозрою в незаконній розтраті 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник прокурора області Руслан БІЛОКОНЬ.

За його словами, чиновник, перевищивши свої службові повноваження, без проведення тендерних процедур уклав з двома підприємствами угоди, за якими незаконно здійснив закупівлю будівельно-монтажних робіт також без проведення торгів на загальну суму більш як 1 млн. грн.

Справу порушено за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).