В Києві відзначають 150-ті роковини перепоховання Тараса Шевченка

19 травня 2011 р. з нагоди 150-ї річниці перепоховання тіла Тараса Шевченка в храмі на честь Різдва Христового, що знаходиться на Поштовій площі у Києві, відбулась панахида.

Про це повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

Саме 19 травня 150 років тому труна з тілом геніального Кобзаря перебувала у київський церкві перед відправкою до Канева.

Богослужіння очолив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні вікарія Київської єпархії єпископа Вишгородського Агапіта, керуючого справами Київської Патріархії.

На богослужінні були присутні політичні та громадські діячі, заступник Голови Верховної Ради Микола Томенко, народні депутати та депутати Київради від фракції «БЮТ-Батьківщина».

Раніше планувалося, що в панахиді візьме участь Юлія Тимошенко, але через хворобу вона не змогла приїхати на службу.