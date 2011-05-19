Наливайченко вважає, що поради Медведєва Україні не потрібні

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає недоречними і невиправданими поради Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА Україні про необхідність вибору між Європейським Союзом та Митним союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це він заявив з приводу вчорашніх коментарів Президента РФ.

«Українці вже давно зробили вибір на користь євроінтеграції. Будь-які поради іноземних лідерів про необхідність вибору нашої держави між Європейським Союзом та Митним союзом є недоречними і невиправданими, як форма тиску», – підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, питання вибору для українців немає, це відомо ще з 1991 року. “Завжди доречно глибоко знати суть справи, про яку йде мова», - порадив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і нагадав, що курс на європейську інтеграцію України є незмінним зовнішньополітичним пріоритетом нашої країни від 1993 року, незалежно від зміни Президентів та політичних сил. Набуття членства в Європейському Союзі є метою, яка знаходить підтримку в більшості українських громадян в усіх регіонах країни, наголосив він.

«Європейський вибір України є добрим прикладом демократичного руху і розвитку й для самої Росії. Не варто протиставляти те, що не містить протиріч. Євроінграція не стоїть на перешкоді добросусідським та взаємовигідним відносинам з будь-якими іншими нашими партнерами. Головне - мати належну політичну волю, а не риторику політичних ультиматумів», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Д.МЕДВЕДЄВ висловив думку, що Україна має визначитися щодо інтеграції в ЄС чи співпраці з Митним союзом.

"Не можна бути скрізь. Або там, або там. І це мають розуміти всі, зокрема й мої українські друзі та колеги. Не можна сидіти на двох стільцях, треба робити якийсь вибір", - сказав він.