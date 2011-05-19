Нардеп: За знущанням над Луценком стоїть конкретна людина

Народний депутат, голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК заявляє, що арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА зумовлений політичними мотивами.

Про це йдеться у коментарі С.ОЛІЙНИКА, переданому агентству УНІАН прес-службою очолюваної ним партії «Україна майбутнього».

«Арешт ЛУЦЕНКА не обґрунтований, він має очевидні політичні мотиви. Його звинувачення більш ніж сумнівні, у діях щодо нього очевидно простежується помста. Як людина, яка була прокурором, я абсолютно впевнений, що арешт ЛУЦЕНКА не є юридичною дією. Це - виконання «команди», - сказав С.ОЛІЙНИК.

При цьому, за його словами, таку команду може дати лише обмежена кількість людей, які мають безпосередній вплив на керівництво країни.

Зазначивши, що, на його думку, Ю.ЛУЦЕНКО був неефективним міністром внутрішніх справ, і що за його часів діяльність міліції була далека від ідеальної, С.ОЛІЙНИК наголосив: «Але те, що відбувається з ним зараз, є абсолютно неприпустимим. Будь-якій нормальній людині повинно бути огидно від публічного знущання над іншою людиною».

Стосовно голодування Ю.ЛУЦЕНКА С.ОЛІЙНИК зазначив: «Я знаю від його колег із «Самооборони», що його стан справді важкий. Ситуація вже зайшла так далеко, що той, хто стоїть за цим, приймає величезний гріх на душу».

«І тут неможливо сховатися за прокурорською чи судовою системою. За знущанням над ЛУЦЕНКОМ стоїть конкретна людина», - заявив народний депутат.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик уже закінчив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.