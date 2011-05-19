Мер Донецька заправився у Бубки бензином А-95 по 12,80

Ряд державних установ та підприємство минулого тижня уклали угоди на придбання пального за цінами, що перевищують ринкові. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомляє сайт "Наші гроші".

Донецький міськвиконком уклав угоду з ТОВ «Монблан», яке належить голові НОК Сергію Бубці, на придбання бензину марки А-95 на 505 тис грн. по 12,80 грн/л.

Київський національний університет будівництва і архітектури придбав у ТОВ «Кло-карта» пальне на 525 тис грн. по середній ціні 12,22 грн/л.

ВАТ «Керченське АТП №14313» придбало у ТОВ «Атан-Крим» пальне на 858 тис грн. по 11,80 грн/л.

Також у ТОВ «Атан-Крим» крупну партію дизельного пального на суму 41,67 закупило ДАТ «Чорноморнафтогаз». Вартість 1 тонни дизпалива склала 13,46 тис грн.

КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» м.Донецька заплатить 11,82 млн ТОВ «Параллель – М лтд», яке належить групі Рината Ахметова. Бензин А-80 придбано по 10,58 грн/л, А-92 – по 10,80 грн/л, А-95 – по 11,10 грн/л, дизпальне – по 10,85 грн/л.

Середня вартість на дизпальне і бензини різних марок по Україні складає від 9,47 до 10,30 грн/л. 29 квітня експертна група під головуванням міністра Юрія Бойко рекомендувала трейдерам притримувати ціни на бензин А-95 на рівні 10 грн/л і дизпальне – 9,6 грн/л.