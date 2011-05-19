Богатирьова не може сказати, чий інтерес до України більший - ЄС чи Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Україна співпрацює як з Європейським Союзом, так і з Росією, і рівень інтенсивності цих відносин залежить від самої України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА сказала на спільній прес-конференції з керівником бюро Національної безпеки республіки Польща Станіславом КОЗЕЄМ, відповідаючи на запитання, хто більше уваги проявляє до України – Росія чи країни ЄС.

Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що Російська Федерація є стратегічним партнером України, і ті програми, особливо урядові, які опрацьовані вже більше року тому, знаходяться як у процесі обговорення, так і реального втілення. «Тому цей процес безперервний – переговорів з Російською Федерацією і практичних дій», - додала вона.

«Не можна сказати хто більше, хто менше. Я думаю, що увага до нас така, яка необхідна для того, щоб ми могли вирішувати свої питання національного інтересу, національного плану розвитку, питання наших реформ і інтенсивність цих процесів не завжди залежить від партнерів, але й від української активності», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.