Учасників акції "Вперед" закликають "брати курс на революцію"

Сьогодні, 19 травня, під час свого виступу з трибуни громадянської акції «Вперед» лідер Громадянського об’єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК запропонував учасникам брати “курс на революцію”.

Про це йдеться у коментарі З.ШКІРЯКА щодо сьогоднішньої акції, переданому УНІАН прес-службою політика.

«Сьогоднішній день – це остання можливість для влади задуматись, зробити висновки і прислухатись до думки мільйонів українців. Якщо до 14 червня запропоновані нами “Народні реформи” не буде прийнято, ми оголосимо курс на революцію», - заявив він.

За словами З.ШКІРЯКА, “Народні реформи”, розроблені за ініціативи народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ – це серйозний, виважений, концептуальний документ, завдяки якому можуть відбутися реальні позитивні зрушення в соціально-економічному секторі країни.

“Якщо влада знову проігнорує волю народу - це буде означати остаточно, що з цією владою діалог неможливий, тоді ми закличемо людей на вулицю», - зазначається в коментарі політика.

Лідер «Нового Києва» повідомив, що вже з 15 червня розпочнуться консультації з парламентськими та позапарламентськими опозиційними силами, громадськими рухами, представниками профспілок для консолідації зусиль з підготовки «осіннього наступу».

«Я впевнений, що влада знову обдурить людей. “Народні реформи” не будуть підтримані. Отже, нашою кінцевою метою стане нова українська революція», - підсумував З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля ВР пройшов Весняний марш протест в рамках громадянської акції "Вперед".

Його учасники прийняли ряд вимог до влади. Серед головних - прийняття пакету "народних реформ" (пакету законопроектів, розроблених депутатом Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ), збільшення зарплат і пенсій, відставка уряду і "авторів антинародних реформ", припинення політичних і економічних репресій, реальна боротьба з корупцією.