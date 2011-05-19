Іващенка можуть покластити в одну палату з Луценком

Завтра, як очікується, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА на виконання припису суду можуть доставити із СІЗО для обстеження до Київської лікарні швидкої допомоги і помістити в одну палату з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили компетентні джерела.

За словами одного зі співрозмовників агентства, у Києві лише лікарня швидкої допомоги має дві палати для утримання на лікуванні спецконтингенту, який перебуває під арештом.

Як зазначило джерело, в одну із таких палат, як правило, поміщають хворих на туберкульоз, а друга, в якій, зокрема, перебуває Ю.ЛУЦЕНКО, розрахована на утримання трьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Печерський районний суд Києва втретє своїм рішенням зобов’язав працівників пенітенціарної системи, зокрема, конвойного полку Києва, доставити для медичного обстеження у столичну лікарню швидкої медичної допомоги колишнього т.в.о. міністра оборони В.ІВАЩЕНКА.

Таким чином колегія Печерського райсуду задовольнила клопотання В.ІВАЩЕНКА щодо необхідності проведення комплексного медобстеження, оскільки, як зазначив підсудний у своєму клопотанні, за останній місяць він вже втратив чутливість ступнів обох ніг.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.