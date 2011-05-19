Янукович: Закарпаття - своєрідний регіон, але потрібний час

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє жителів Закарпаття, що примусить обласну владу прискорювати проведення реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Я буду змушувати керівництво Закарпатської області пришвидшувати проведення реформ у цьому регіоні», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, спілкуючись в Ужгороді з місцевими жителями.

Президент підкреслив, що знає ситуацію на Закарпатті і проблеми краю. «Безумовно, Закарпаття є своєрідним регіоном, тут свої особливості. Ми добре розуміємо, що треба, але й розуміємо – потрібен час», – зазначив глава держави.

Влада, відзначив Президент, надає значної уваги таким актуальним для Закарпаття питанням, як ситуація на Солотвинському солеруднику, проблеми сільського господарства, збереження культурної спадщини тощо.

Глава держави вкотре наголосив: влада України продовжить рухатися шляхом реалізації реформ.