Одеський суд заборонив акції "Свободи", комуністів та інших

Окружний адміністративний суд Одеської області заборонив проведення 21 травня масових акцій в Одесі семи організаціям партій і громадських рухів, повідомили сьогодні УНІАН в інформаційній службі адмінсуду.

Зокрема, суддя Олена СОКОЛЕНКО задовольнила позов Одеського міськвиконкому до місцевої організації ВО «Свобода», яка планувала провести марш центральними вулицями Одеси і мітинг біля пам`ятника Тарасу Шевченку на знак протесту проти рішення влади про продаж земель сільгосппризначення, аби уникнути зіткнень активістів цієї партії з представниками шести інших партій і організацій.

За словами заступника начальника Управління МВС України в області Дмитра ФУЧЕДЖІ, «в масових заходах 21 травня планували взяти участь близько двох тисяч громадян, причому заявки на проведення своїх акцій в той самий час і на тому ж місці подали сім організацій і партій, що сповідують кардинально протилежні політичні погляди».

Це й спонукало Одеський міськвиконком звернутися з позовом в судові інстанції про заборону масових акцій щоб уникнути можливих безпорядків в обласному центрі. «Що стосується міліції, то 21 травня на центральні вулиці Одеси буде виведено понад тисячу співробітників міліції для забезпечення правопорядку», - відзначив Д.ФУЧЕДЖІ.

Окрім заявлених на суботу маршу й мітингу ВО «Свобода», заборонені також контракції проросійських організацій ПСПУ, КПУ, «Родини», об`єднання «Дозор» і одній з козацьких організацій.

З урахуванням цього лідер Одеської облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН, що завтра на прес-конференції в Одесі буде висловлена позиція партії з приводу судової заборони на проведення акції з однієї з найактуальніших проблем суспільства – підготовки рішення влади про продаж земель сільгосппризначення.