Регіонали заявляють, що опозиція блокує початок виборчого процесу

Партія регіонів звертається до народних депутатів БЮТ та „Нашої України” з вимогою якомога швидше скласти з себе депутатські повноваження і розблокувати роботу ЦВК.

Про це заявив керівник юридичного департаменту Центрального апарату Партії регіонів, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО, слова якого цитує прес-служба Партії регіонів.

“Ми звертаємося до народних депутатів БЮТ та „Нашої України” з вимогою якомога швидше виконати зобов’язання, скласти з себе депутатські повноваження, розблокувати роботу ЦВК і дати країні спокій. Інакше, врешті-решт, незрозуміло, кому, власне, потрібні дострокові вибори!?», - підкреслив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас він підкреслив, що „Верховна Рада повноважна до дня відкриття першого засідання новообраного парламенту”.

При цьому він послався на Конституцію, де закріплено принцип безперервності державної законодавчої влади. “Саме тому ВР нинішнього скликання продовжуватиме свою роботу навіть після того, як 151 депутат складе свої повноваження», - підкреслив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Крім того, Ю.МІРОШНИЧЕНКО заявив про сумнівність чистоти юридичних аргументів щодо визнання Верховної Ради такою, що вже є неповноважною внаслідок складення депутатських повноважень.

«Цікавим є той факт, що при поданні особистих заяв народні депутати фракцій БЮТ та „Нашої України” мотивом виходу зі складу фракцій зазначали Указ Президента від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», який визнаний таким, що втратив чинність відповідно до наступного Указу Президента України. Отже, депутати завідомо подавали заяви для оголошення на пленарних засіданнях Ради, керуючись нормативно-правовим актом, що втратив чинність”, - підкреслив депутат.

По-друге, за його словами, згідно з ч.1 статті 59 Регламенту ВР, мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції має становити не менше, ніж 15 народних депутатів. Станом на 14 червня 2007 року кількісний склад фракцій БЮТ та „Нашої України” становлять 68 та 36 депутатів відповідно. Отже, фракції існують де-факто, а початок процесу виходу депутатів з фракцій ще не означає, що його (процес) буде закінчено, - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

По-третє, зазначив він, необхідно звернути увагу на те, що кінцеву крапку в цьому процесі має поставити Центральна виборча комісія. У цьому контексті депутат наголосив на важливості розблокувати нарешті роботу ЦВК.

Також народний депутат відзначив важливість дотримання взятих на себе зобов’язань усіма учасника політичного процесу. «Наразі ми бачимо, що всі політичні сили задекларували готовність сприяти вирішенню суспільно-політичної кризи, однак не всі це й справді роблять. В той час, як Партія регіонів щосили дотримується домовленостей «великої трійки» у складі прем’єр-міністра, Президента та голови парламенту, опозиція робить все, щоб заблокувати початок виборчого процесу”, - заявив Ю.МІРОШНІЧЕНКО.