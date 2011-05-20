У НУ вважають, що Янукович виконав місію - "врятував Україну від Тимошенко"

Янукович має пам`ятати, що став Президентом лише завдяки демократичному вибору – голова виконкому «Нашої України»

Київ. 20 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має пам`ятати, що став главою держави лише завдяки демократичному вибору громадян.

Таку думку голова виконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК висловив в інтерв`ю «Профилю».

«Ми маємо пам`ятати, що В.ЯНУКОВИЧ став Президентом лише завдяки демократичному вибору. Хотілося б, щоб він ніколи про це не забував», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він також висловив думку, що нинішня влада остаточно заплуталася. «Міф про те, що у цієї влади є план, як облаштувати країну, вже розвіявся. У зовнішній політиці країна опинилася на пристойному шпагаті між США, Європою і Росією, у внутрішній же - влада зосереджується до небезпечної концентрації», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Єдине, що хотілося б сказати про Президента В.ЯНУКОВИЧА – свою історичну місію він вже виконав. Він врятував Україну від ТИМОШЕНКО», - вважає він.

С.БОНДАРЧУК переконаний, що у разі перемоги лідера БЮТ, також була б скасована Конституція, причому тим самим складом Конституційного Суду, спостерігалося б таке саме «закручування гайок» щодо свободи слова, схожий перерозподіл власності.

«Іншим був би тільки список прізвищ тих, хто перебуває в слідчому ізоляторі. Але наслідки для життя кожної людини і країни в цілому від властивого Юлії Володимирівні популізму і, по суті, системи ручного управління економікою були б набагато болючішими», - переконаний голова виконкому «Нашої України».

Кажучи про судові переслідування екс-чиновників, С.БОНДАРЧУК висловив думку, що влада зараз веде дивну політику, далеко не європейську. «У слідчих ізоляторах вже тривалий час утримуються ті, хто не є соціально небезпечними. Це високопоставлені чиновники минулого уряду – ДИДЕНКО, МАКАРЕНКО, ЛУЦЕНКО. Під пресингом ненормальних побутових умов вони не мають можливості захищатися. Хоча ті, хто арештований, просто виконували вказівки прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО, нічого більше. Керівництво держави чомусь побоюється заарештувати Юлію Володимирівну, щоб не дати їй додаткового приводу залучити на свій бік громадян, незадоволених власне владою», - вважає С.БОНДАРЧУК.

Як наслідок ті, зазначив він, хто сьогодні виконує вказівки діючих прем`єра і Президента, мають розуміти, що так само вчинять і з ними. «Оскільки влада створила нову традицію – мстити старій владі, чого до цих пір не було в історії України. Це дуже велика загроза і, перш за все, для тих багатих людей, яких називають олігархами», - сказав С.БОНДАРЧУК.