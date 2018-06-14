Перевірка на вошивість: Азаров побував у гостях у Лукашенка

«Миколо Яновичу, я вітаю вас в Білорусі. Розповідати вам про Білорусь, напевно, немає сенсу – ви не гірше за мене знаєте цю країну, не чужу вам країну, - щебетав Лукашенко.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров 19 травня відвідав Мінськ, де взяв участь в засіданні ради глав урядів держав СНД.

У Білорусі звертає на себе увагу чистота вулиць, відсутність пробок на дорогах, доглянуті фасади будинків і відчуття, що знаходишся у минулому. Не дарма цю країну іноді називають соціалістичним заповідником. Дуже багато тут ознак того часу: напівпорожні вулиці міста, непомітний одяг і відсутність людської метушні, такої характерної для Києва. У магазинах, як і на дорогах, порожньо.

Програма візиту українського прем`єра не була перенасичена подіями і зустрічами. Після прильоту до Мінська Азаров зустрівся з своїм білоруським колегою Михайлом Мясниковічем. Поговорили про «поліпшення двостороннього економічного співробітництва». Зокрема сторони відзначили, що в торговельно-економічних відносинах між Україною і Білоруссю немає проблем, які б затьмарювали двосторонню співпрацю або створювали конфліктні ситуації. Прем`єр-міністр Білорусі відзначив, що товарообіг між двома країнами в 2010 році значно збільшився і його зростання за чотири місяці 2011 року також свідчить про позитивні тенденції.

Мясниковіч сказав, що країнам необхідно переходити від торгівлі до вищих рівнів співпраці. Зокрема, білоруська сторона висловила зацікавленість в створенні українсько-білоруських транснаціональних компаній. Український прем`єр-міністр погодився з цією пропозицією.

Після цього українського прем`єра чекав у себе в резиденції президент Олександр Лукашенко.

Цієї зустрічі особливо чекали журналісти. Ще не забуті недавні заяви білоруського лідера про «вошивість» українського керівництва. Як відомо, наприкінці квітня Лукашенко звинуватив керівництво України в тому, що воно продемонструвало несамостійність своєї політики відносно Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідерові, на Київський саміт з питань безпечного і інноваційного використання ядерної енергії.

«На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання потрібно задати Януковичу, чому білоруський президент не присутній на їхніх заходах», - сказав Лукашенко. За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю. Тому був дуже цікавий тон і ступінь дипломатичності при спілкуванні «кривдника» і «скривдженого».

Першим в невеликий зал, оформлений в зелених тонах і зі свічками, зайшов Азаров. Десь за три хвилини туди увійшов і нахмурений Лукашенко. Привітав Азарова і почав говорити.

«Миколо Яновичу, я вітаю вас в Білорусі. Розповідати вам про Білорусь, напевно, немає сенсу – ви не гірше за мене знаєте цю країну, не чужу вам країну. Хочу сказати вам, що Білорусь як була, так і залишається, вірна своїм принципам, як була надійним союзником нашої братської України, так і залишається. У нас дуже добрі почуття, теплі почуття відносно вашої держави і я хотів би обговорити з вами ряд конкретних питань. Ми готові відстоювати спільно з Україною, при тому без всяких хитань, питання, що цікавлять Україну і нас. Я прошу це передати президентові Януковичу, що ми завжди були і залишаємося вірні своїм принципам у взаєминах з братською Україною», - сказав Лукашенко.

Азаров був небагатослівний і ще раз повторив сказані Мясниковічу за годину до цього слова про важливість співпраці для України з Білоруссю за багатьма напрямами. Після цього зустріч продовжувалася за зачиненими дверима.

Після обміну люб`язностями український прем`єр відправився відпочити перед засіданням ради глав урядів СНД, а Лукашенко – зустрічати учасників саміту. Примітна така деталь. У всіх столицях світу одним з головних пунктів туристичної програми є фотографування біля будівлі, де працює глава держави. Проте в Білорусі цього зробити не вдалося. Як тільки журналісти спробували зробити знімки на тлі робочої резиденції Лукашенка, до них підбіг трохи задиханий чоловік у формі і пояснив, що цього робити не можна, оскільки ведеться відеоспостереження.

Сам саміт не приніс ніяких сенсацій і пройшов досить буденно і нудно. Ключові лідери СНД публічно не виступали. Та і головну інтригу засідання – питання про підписання угоди про зону вільної торгівлі перенесли на осінь цього року. «Глави урядів визначилися з питання про договір. Була відзначена велика робота з підготовки договору, була прийнята до уваги інформація про роботу над договором про зону вільної торгівлі. В той же час констатували, що ряд питань узгоджено не до кінця, що служить сьогодні перешкодою для підписання договору всіма учасниками», - заявив під час засідання ради глав урядів СНД глава організації Сергій Лебедєв.

Він відзначив, що прийнято рішення розглянути неузгоджені питання і внести узгоджений проект договору про зону вільної торгівлі на чергове засідання ради глав урядів СНД, яке пройде в жовтні 2011 року.

Залишається сподівається, що цей дрібний конфлікт між двома країнами вичерпано і надалі відносини між Україною і Білоруссю вийдуть, як було заявлено, на «вищі рівні співпраці».

Антон Бузун, Мінськ - Київ