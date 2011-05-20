Для звільнення Луценка під заставу зібрано 970 тис. грн.

Для звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА під заставу вже зібрано необхідну суму, заявляє народний депутат від НУ-НС, лідер партії “Фронт Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК

Про це повідомляється на сайті «Фронту Змін».

Політик додав, що зараз юристи працюють над тим, щоб за відповідного рішення суду забезпечити переказ цих коштів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ідея зібрати кошти з’явилася на переговорах з головою фракції НУ-НС Миколою МАРТИНЕНКОМ. «І ми її сьогодні юридично оформляємо. Найважливіше те, що необхідна сума коштів вже є. Але застава буде внесена тільки в тому випадку, коли буде відповідне рішення суду», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК пояснив, що пропозиція депутатів полягає в тому, щоб зібрати максимальну суму, яка може бути висунута Ю.ЛУЦЕНКУ як завдані державі збитки.

«Максимальна сума звинувачення – що нарахували і чого немає, що гіпотетично може бути пред`явлено ЛУЦЕНКУ, – це 970 тис. грн. Ми покладемо ці гроші на рахунок. Якщо він винен, ці гроші одразу підуть до державного бюджету, якщо він не винен, то треба буде пред`явити звинувачення всім тим, хто розпочав кримінальне переслідування ЛУЦЕНКА, і вони так само будуть нести відповідальність. І не тільки фінансово», - підсумував лідер «Фронту Змін».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.