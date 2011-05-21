Нємцов: якщо посадять Тимошенко, Путін правитиме Росією вічно

Якщо лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко посадять до в`язниці, то глава уряду РФ Володимир Путін "буде правити Росією вічно".

Таку думку висловив в ефірі одного з українських телеканалів один із лідерів російського опозиційного руху "Солідарність" Борис Нємцов.

"Якщо посадять Тимошенко, то Путін буде правити Росією вічно. Тому що розуміючи, що трапилось з його колегою прем`єр-міністром, він до ручки доведе Росію і вам мало не видасться... Приклад з Тимошенко буде означати: як тільки підеш з влади, одразу ж сядеш", - додав Нємцов.

Він також вважає прогресом те, що в Україні склалась така ситуація, коли Тимошенко можуть притягнути до відповідальності.

"Це, звичайно, цікаво, що звинувачують колишнього прем`єр-міністра (Юлію Тимошенко за підписання газових угод з РФ – Ред.) і є загроза, що її можуть на багато років посадити. Це, в принципі, неможливо в Росії. І я вважаю добре, що це можливо хоча б Україні. Було б класно, якщо б допитали Путіна, до речі, з різних питань, не лише по питанню газового контракту, але я не можу собі уявити, що таке у нас в Росії можливо. Те, що в Україні це можливо, я вважаю прогресом", - додав Нємцов.

Він також зазначив, що в багатьох в Москві є відчуття, що політична складова в цьому процесі є домінуючою.

"Тобто у багатьох у Москві є відчуття, що з Юлією Володимирівною просто хочуть розібратись як з політичним опонентом", - резюмував політик.

Нагадаємо, днями слідчий ГПУ звинуватив екс-прем’єра в наданні нею збитків державі на 3,6 млрд грн.

ТСН