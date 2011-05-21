Промову Попова намагалися зірвати голими грудьми

Сьогодні під час офіційного відкриття Дня Європи у Києві на Хрещатику біля КМДА, стався інцидент.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу голови КМДА Олександра ПОПОВА на майданчик перед трибуною, де перебували міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА та інші офіційні особи, вибігли дві дівчини з оголеними грудьми, ймовірно, активістки руху FEMEN.

Вони тримали плакат «День Європи в Україні» і вигукували: «Прекратите этот цирк, мы хотим в Европу!».

Одразу ж охоронці вивели дівчат, які пручалися, за межі офіційної зони, і О.ПОПОВ продовжив свій виступ.