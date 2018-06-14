Віхи тижня. Янукович не здивував, але розчарував

Опозиція і протести Організований 19 травня під патронатом Наталії Королевської марш протесту підприємців увінчався мітингом, що зібрав декілька тисяч людей під стінами Верховної Ради.

На відміну від учасників недавнього «Дня гніву», члени громадської ініціативи «Вперед» протестували у вельми комфортних умовах – з музичним супроводом і без «Беркута». Наступним етапом їх активності стане розширення впливу: уряд ще до мітингу біля парламентських стін погодився переписати ряд положень Податкового кодексу, полегшивши долю представників малого і середнього бізнесу.

«Батьківщина» тим часом провела черговий етап свого з`їзду. Його делегати заочно переобрали на пост лідера хвору, а тому відсутню, Юлію Тимошенко. Її соратники висловили стурбованість можливістю її арешту і доручили парламентарям-однопартійцям не допустити внесення змін до нині чинного виборчого закону.

Побоювання щодо позбавлення Тимошенко свободи виглядають небезпідставними. Найпомітніший і найслухняніший з прокурорських працівників Ренат Кузьмін не виключив такої можливості. Під час засідання тимчасової парламентської комісії, що розслідує обставини підписання газових контрактів з Росією, Кузьмін оприлюднив свідчення колишнього глави НАК «Нафтогаз України» Дубини, який стверджує, що він нібито підписав газові угоди під прямим тиском тодішнього прем`єр-міністра.

Правда, про справу Кучми Кузьмін чомусь різко замовк. Мовчання – «золото»?..

Одкровення Дубини знайшли продовження в клоунаді від пані Богословської на ТБ. Натхненна документальною базою і очевидною підтримкою голова парламентської комісії влаштувала в ефірі «Шустер Live» показовий виступ.

Богословська, яка відчула себе суддею, прокурором і богинею відплати Немезідою у одній особі, давно відома «особливим ставленням» до Тимошенко, але цього разу їй вдалося перевершити себе. Ні, не в переконливості, оскільки дотягнутися до рейтингу Тимошенко Богословській не вдається. Виглядало досить безглуздо: навіть супротивники Тимошенко поспівчували їй. Екс-прем`єр примчалася в студію захищати своє добре ім`я. Богословська явно норовила влаштувати смикання за коси, але це їй не вдалося.

Бабська бійка

Втім, одну колотнечу, теж майже «бабську», телеглядачам побачити вдалося. Перший віце-спікер Адам Мартинюк «сміливо», без особливих зусиль нейтралізував спроби позафракційного депутата Олега Ляшка внести конструктивні зауваження до порядку денного. Спробував би він на «регіонала» підняти руку... Але таке відважному неокоммуністові, мабуть, і в голову б не прийшло. У результаті перебіжчик виявився зваленим, а розпалений переможець повернувся до ведення парламентського засідання.

Навики рукопашного бою можуть стати в нагоді Мартинюку під час заявленої першим секретарем КПУ Петром Симоненком червневої акції у Львові. Українські комуністи разом з російськими партайгеноссе збираються відзначати там сімдесяту річницю початку Великої Вітчизняної війни. Пан Симоненко з фірмовою кривою посмішкою обіцяє задати жару «бандерівцям», немов не розуміючи, що жертвами провокації покликані стати ветерани.

Президент не здивував, але розчарував Підлив масла у вогонь і Віктор Янукович, який підписав після драматичної паузи закон про використання червоних прапорів. Цим він нікого в принципі не здивував, хіба що розвіяв фантазії мрійників, що приписують нинішньому Президентові бажання відірватися від ярлика «проросійська маріонетка».

Крім того, навколо Янукович явно загострилася боротьба різних груп впливу. Заговорили про ймовірну відставку Азарова, захиталися крісла деяких міністрів. Звільненням міністра охорони здоров`я Ємця справа не обмежиться, оскільки соціально-економічна ситуація і занепалий рейтинг вимагають нових кадрових жертв. Янукович вже «підвісив сокиру» над головою останнього азаровского протеже в Кабміні – міністра фінансів Федора Ярошенка. Правда, чіпати відому четвірку – Хорошковського, Могильова, Табачника, Єжеля він навряд чи ризикне.

Азарову ж готують завершення політичної кар`єри на осінь.

Євген Магда, Володимир Ільченко