Азаров запевняє, що майже третину ПДВ віддає «автоматом»

18:55, 23 травня 2011
Політика
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Прем`єр говорив з екс-президентом Польщі

На сьогодні майже третина бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) здійснюється в автоматичному режимі. Про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з екс-президентом Польщі, головою наглядової ради YES Олександром КВАСЬНЕВСЬКИМ.

Як зазначається у повідомленні департаменту інформації і комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, розміщеному на урядовому порталі, М.АЗАРОВ наголосив, що у 2011 році уряд планує вийти на автоматичне повернення ПДВ, а впродовж 4-х років знизити ставку ПДВ.

Крім того, новим Податковим кодексом кількість податків скорочено удвічі, а також зменшені ставки основних податків. «Ми знизили на 2% ставку податку на прибуток для корпорацій, і зараз вона у нас достатньо низька - 23%. Крім того, Податковим кодексом передбачене звільнення від податків виробників, які свій прибуток направлятимуть на модернізацію, енергозбереження, створення нових робочих місць», - повідомив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр також заявив, що цього року значно поліпшилася ситуація у банківській сфері: «На сьогодні рівень депозитів збільшився на 20% порівняно з докризовим періодом. Цілий рік стабільно підтримувався курс національної валюти, а також зросли золотовалютні резерви».

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом, і почалося з березня 2011 року.

У першому кварталі 2011 року Державна податкова служба України відшкодувала 35 підприємствам 8,9 млрд. грн. ПДВ. За результатами квітня автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) повинні одержати 82 підприємства.

 

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