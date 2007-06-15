Гриценко погодився увійти до першої п’ятірки виборчого списку Нашої України

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО погодився увійти у першу п’ятірку виборчого списку “Нашої України”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам у Брюсселі.

“Я дав згоду на те, щоб іти до першої п’ятірки”, - сказав А.ГРИЦЕНКО, зазначивши, що на сьогодні остаточно місця ні у списку, ні у першій п’ятірці, не визначені.

Водночас, міністр зазначив, що не збирається брати активну участь у виборчій кампанії, оскільки час її проведення співпадає з важливими завданнями, які стоять перед армією, зокрема, перевіркою боєготовності, підготовкою навчальних планів, будівництвом житла тощо. “Я не збираюсь брати участь у передвиборчій кампанії, я не буду брати відпустку, не буду їздити по регіонам і агітувати”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Разом з тим, міністр не виключив, що у випадку, якщо його допомога знадобиться, то він візьме відпустку в останній тиждень виборчої кампанії.