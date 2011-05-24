Посли ЄС та США після зустрічі з Пшонкою не сказали пресі ані слова
16:07, 24 травня 2011Політика
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Джерело: говорили про Тимошенко
|Віктор Пшонка
Як передає кореспондент УНІАН, дипломатичні автомобілі з прапорами Великої Британії, Італії, США та іншіх країн були припарковані біля входу до будівлі Генпрокуратури.
Журналісти, які перебувають у Генпрокуратурі для участі у брифінгу першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, намагалися дізнатися у послів іноземних держав, про що йшла мова під час зустрічі з В.ПШОНКОЮ, проте ті від спілкування відмовились.
Водночас, за даними представників прокуратури, серед іншого, на зустрічі з послами йшлося про справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.
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