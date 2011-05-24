Посли ЄС та США після зустрічі з Пшонкою не сказали пресі ані слова

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА провів зустріч з послами США та країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, дипломатичні автомобілі з прапорами Великої Британії, Італії, США та іншіх країн були припарковані біля входу до будівлі Генпрокуратури.

Журналісти, які перебувають у Генпрокуратурі для участі у брифінгу першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, намагалися дізнатися у послів іноземних держав, про що йшла мова під час зустрічі з В.ПШОНКОЮ, проте ті від спілкування відмовились.

Водночас, за даними представників прокуратури, серед іншого, на зустрічі з послами йшлося про справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.